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07:34, 3 марта 2024Бывший СССР

Российские войска пресекли попытку ротации ВСУ под Угледаром

Минобороны: солдаты ВС РФ пресекли попытку ротации ВСУ под Угледаром

Фото: Stringer / Reuters

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России пресекли попытку ротации украинских войск под Угледаром. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев, передает РИА Новости.

По его словам, противник также лишился инженерно-саперной группы в районе Червоного. Гордеев добавил, что российские силы за сутки уничтожили 16 пунктов временной дислокации украинской армии, а также четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Ранее американская газета The New York Times заявило о готовности ВС России начать захват Угледара после Авдеевки. Издание цитировало украинских солдат, по мнению которых, падение Авдеевки, вероятно, высвободит российские силы для усиления атак с севера.

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      Марина Совина
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