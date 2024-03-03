Российский военный объяснил удары беспилотников ВСУ по мирным целям

Боец Лего: ВСУ наносят удары дронами по мирным целям для запугивания населения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары дронами по мирным целям для террора населения. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из российских подразделений по управлению беспилотниками с позывным Лего.

По его словам, Киев рассчитывает запугать жителей появлением БПЛА в отдаленных от зоны проведения спецоперации регионах. «Все, что в глубинке — это чисто кошмарят население, как Донецк кошмарят, так и это», — сказал боец.

При этом Лего допустил, что некоторые дроны попадают в жилые дома вследствие ошибок оператора БПЛА. Например, перед запуском дрона могли неверно рассчитать необходимое количество топлива или внесли в программу полета неверные координаты.

Утром 2 марта беспилотник рухнул в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обломки повредили один из жилых домов на Пискаревском проспекте. После случившегося по меньшей мере шесть человек обратились за медицинской помощью.