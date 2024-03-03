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01:55, 3 марта 2024Бывший СССР

Российский военный объяснил удары беспилотников ВСУ по мирным целям

Боец Лего: ВСУ наносят удары дронами по мирным целям для запугивания населения
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары дронами по мирным целям для террора населения. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из российских подразделений по управлению беспилотниками с позывным Лего.

По его словам, Киев рассчитывает запугать жителей появлением БПЛА в отдаленных от зоны проведения спецоперации регионах. «Все, что в глубинке — это чисто кошмарят население, как Донецк кошмарят, так и это», — сказал боец.

При этом Лего допустил, что некоторые дроны попадают в жилые дома вследствие ошибок оператора БПЛА. Например, перед запуском дрона могли неверно рассчитать необходимое количество топлива или внесли в программу полета неверные координаты.

Утром 2 марта беспилотник рухнул в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обломки повредили один из жилых домов на Пискаревском проспекте. После случившегося по меньшей мере шесть человек обратились за медицинской помощью.

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      Марина Совина
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