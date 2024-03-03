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06:47, 3 марта 2024Россия

Схему объезда участка «Тавриды» изменили

Советник Крючков: объезд участка трассы «Таврида» будет проходить через Феодосию

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков сообщил об изменении схемы объезда участка трассы «Таврида». Об этом он написал в Telegram.

Чиновник уточнил, что движение транспорта сейчас осуществляется транзитом через Феодосию.

Ночью в воскресенье, 3 марта, движение по автотрассе «Таврида» в Крыму было временно ограничено в направлении Керчи. Оно было остановлено в районе Феодосии. Причины не уточнялись.

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