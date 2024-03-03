Сотрудники МЧС потушили природный пожар в российском регионе

В Астраханской области сотрудники МЧС потушили природный пожар

В Астраханской области сотрудники МЧС потушили природный пожар. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В МЧС рассказали, что недалеко от села Осыпной Бугор горел камыш и сухая растительность. Площадь пожара составляла тысячу квадратных метров. На месте работали 60 специалистов и 20 единиц техники, которые также защищали от огня жилые дома и хозпостройки.

Ранее стало известно, что в Хасанском округе Приморья, где бушуют природные пожары, ввели особый противопожарный режим.