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17:05, 3 марта 2024Россия

Сотрудники МЧС потушили природный пожар в российском регионе

В Астраханской области сотрудники МЧС потушили природный пожар
СюжетПожары в России

Кадр: МЧС России

В Астраханской области сотрудники МЧС потушили природный пожар. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В МЧС рассказали, что недалеко от села Осыпной Бугор горел камыш и сухая растительность. Площадь пожара составляла тысячу квадратных метров. На месте работали 60 специалистов и 20 единиц техники, которые также защищали от огня жилые дома и хозпостройки.

Ранее стало известно, что в Хасанском округе Приморья, где бушуют природные пожары, ввели особый противопожарный режим.

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