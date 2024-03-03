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23:09, 3 марта 2024Интернет и СМИ

Стали известны детали поставок дальнобойных ракет на Украину

Times: разведка РФ сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину

Фото: Stringer / Reuters

Знание Россией деталей о поставках на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, полученное из утечки разговора немецких военных, должно встревожить Запад. Об этом сообщает The Times.

Журналисты издания раскрывают, по их мнению, «важную информацию о том, каким образом ракеты SCALP и Storm Shadow доставляют в Украину», а именно, что Франция отправляет вооружения на внедорожниках Audi Q7, а Великобритания — на бронемашинах Ridgeback. Такие данные позволят российской разведке отслеживать и находить перевозящие вооружение автомобили в Европе и на территории республики, отмечается в статье.

Разговор немецких военных касался потенциальных ударов по Крыму ракетами Taurus. Его публикацию министр обороны Германии Борис Писториус назвал частью российской информационной войны.

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      Александра Синицына
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