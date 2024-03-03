Стало известно о проведении спецназом ФРГ операции в Берлине

Bild: спецназ ФРГ проводит операцию в Берлине по делу о «Фракции Красной армии»

Спецназ ФРГ проводит операцию в Берлине в рамках дела о террористах леворадикальной организации «Фракция Красной армии» (RAF). Об этом стало известно немецкому изданию Bild.

Выстрелы слышны в районе Фридрихсхайн. «Спецназ проводит операцию в берлинском районе Фридрихсхайн рано утром в воскресенье. Также при этом слышны выстрелы», — поделилось информацией издание. В результате операции задержали как минимум два человека. О пострадавших в результате нее при этом не уточняется.

Ранее в марте стало известно, что Франция захотела разрешить своему спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины.