Стало известно о тратах на командировки офиса Зеленского за 2023 год

Траты на командировки офиса Зеленского превысили расходы 6 министерств

Траты на командировки офиса президента Украины Владимира Зеленского в 2023 году превысили расходы шести министерств на эти цели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады страны Ярослав Железняк.

«За год за государственные деньги наездили больше, чем МВД, Минюст, Минобразования, Минэкологии, Минагрополитики и Минспорта вместе взятые», — написал Железняк.

Парламентарий отметил, что это траты исключительно сотрудников офиса, без учета расходов на поездки Зеленского.

В конце декабря 2023 года Железняк сообщил, что за полгода государственная мультимедийная платформа иновещания Украины потратила 250 миллионов гривен (примерно 611 миллионов рублей), выделенных из государственного бюджета, на закупку сериалов.

