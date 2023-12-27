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11:42, 27 декабря 2023Бывший СССР

На Украине предпочли тратить деньги госбюджета на сериалы

Нардеп Железняк: за полгода Украина закупила сериалов на 250 млн гривен

Фото: Maksim Levin / Reuters

За последние полгода государственная мультимедийная платформа иновещания Украины потратила 250 миллионов гривен (примерно 611 миллионов рублей), выделенных из государственного бюджета, на закупку сериалов. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Железняк изучил траты министерства культуры Украины с момента после выступления президента Украины Владимира Зеленского с просьбой не финансировать искусство из госбюджета: «Специально смотрю с 27 июля [2023 года], то есть уже после речи президента и увольнения министра [Александра Ткаченко]. Знаете на какую сумму была произведена оплата на закупку именно сериалов с 27 июля по сегодняшний день? На 248,4 миллиона гривен».

Госпредприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» управляется Министерством культуры и информационной политики Украины, ему принадлежат украинские телеканалы «Дом» и «UATV».

В июне на Украине собрали 25 тысяч подписей за увольнение тогдашнего министра культуры Александра Ткаченко. 27 июля Зеленский подписал решение о снятии Ткаченко, мотивировав это, среди прочего, неправомерным расходованием бюджетных средств.

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      Глеб Палехов
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