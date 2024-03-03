МИД РФ: стремление Зеленского монополизировать право на мирные планы несет вред

Стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы по урегулированию кризиса при поддержке западных стран несет вред и представляет собой способ затянуть кровопролитие. Оценку его действиям дал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Стремление Зеленского при поддержке Запада монополизировать право на мирные планы урегулирования контрпродуктивно! Это не более чем еще один способ затянуть кровопролитие», — убежден Мирошник.

Ранее также Зеленский в традиционном видеообращении заявил, что поведение партнеров Киева «невозможно понять». Он отметил, что те занимаются внутренними политическими играми или спорами вместо того, чтобы помочь украинцам.