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11:49, 3 марта 2024Бывший СССР

Посол МИД РФ оценил стремление Зеленского монополизировать право на мирные планы

МИД РФ: стремление Зеленского монополизировать право на мирные планы несет вред

Фото: Florion Goga / Reuters

Стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы по урегулированию кризиса при поддержке западных стран несет вред и представляет собой способ затянуть кровопролитие. Оценку его действиям дал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Стремление Зеленского при поддержке Запада монополизировать право на мирные планы урегулирования контрпродуктивно! Это не более чем еще один способ затянуть кровопролитие», — убежден Мирошник.

Ранее также Зеленский в традиционном видеообращении заявил, что поведение партнеров Киева «невозможно понять». Он отметил, что те занимаются внутренними политическими играми или спорами вместо того, чтобы помочь украинцам.

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      Полина Кислицына
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