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14:54, 3 марта 2024Россия

Стало известно о предстоящих региональных поездках Путина

Путин на предстоящей неделе продолжит серию региональных поездок

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

На следующей неделе у президента России Владимира Путина запланировано несколько региональных поездок. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам Зарубина, глава государства продолжит серию региональных поездок. При этом журналист не уточнил, в какие именно регионы приедет Путин, кроме Краснодарского края. Президент посетит регион для того чтобы пообщаться с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит с 1 по 7 марта на территории федеральной территории Сириус.

Зарубин также отметил, что на предстоящей неделе Путин поздравит женщин с Международным женским днем.

Днем ранее Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи и обратился к его участникам по видеосвязи.

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      Полина Кислицына
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