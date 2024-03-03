Стало известно о предстоящих региональных поездках Путина

Путин на предстоящей неделе продолжит серию региональных поездок

На следующей неделе у президента России Владимира Путина запланировано несколько региональных поездок. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам Зарубина, глава государства продолжит серию региональных поездок. При этом журналист не уточнил, в какие именно регионы приедет Путин, кроме Краснодарского края. Президент посетит регион для того чтобы пообщаться с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит с 1 по 7 марта на территории федеральной территории Сириус.

Зарубин также отметил, что на предстоящей неделе Путин поздравит женщин с Международным женским днем.

Днем ранее Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи и обратился к его участникам по видеосвязи.

