Удобрения на борту затонувшего в Красном море сухогруза признали опасными

Удобрения на борту затонувшего в Красном море судна Rubymar опасны для природы

Удобрения на борту сухогруза Rubymar, которое затонуло в Красном море 2 марта после февральской атаки йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», признали опасными для экологии. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕNТCОМ) в социальной сети X.

Судно Rubymar перевозило более двух десятков тонн удобрений с содержанием сульфата аммония и фосфата, и его погружение под воду может нанести вред природе. «Rubymar, принадлежащий Великобритании сухогруз под флагом Белиза, затонул в Красном море после того, как в него попала противокорабельная баллистическая ракета хуситов. Порядка 21 тысячи тонн удобрений с сульфатом и фосфатом аммония, которые перевозило судно, представляют риск для окружающей среды в Красном море», — сказано в сообщении.

Днем ранее правительство Йемена заявило, что сухогруз Rubymar, который хуситы атаковали в середине февраля, затонул вечером 1 марта.