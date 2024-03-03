Скончался народный артист России и Украины Валерий Ивченко

На 85-м году жизни умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко

Народный артист России и Украины Валерий Ивченко скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова.

Уточняется, что актер ушел из жизни в субботу, 2 марта. Причина смерти не раскрывается. «БДТ выражает соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кому был дорог Валерий Ивченко», — говорится в сообщении.

Валерий Ивченко родился в Купянске Харьковской области. Он окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства. В 1983 году артист был приглашен в БДТ, там он проработал до конца своей жизни.