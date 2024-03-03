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15:06, 3 марта 2024Мир

В Бельгии задержали несовершеннолетних по подозрению в подготовке теракта

Бельгийская полиция задержала четверых по подозрению в подготовке теракта

Фото: Yves Herman / Reuters

Бельгийская полиция задержала четверых человек, включая трех несовершеннолетних, по подозрению в подготовке теракта. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает телеканал RTBF.

Обсуждение подготовки к совершению теракта лицами, связанными с исламистским экстремизмом, велось в мессенджере. Вмешаться в планы обвиняемых власти решили в целях предосторожности, чтобы избежать теракта. При этом у задержанных не было найдено оружия или взрывчатки.

Ранее в центре польского Щецина легковой автомобиль Ford Focus въехал в толпу.

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      Иван Потапов
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