В Бельгии задержали несовершеннолетних по подозрению в подготовке теракта

Бельгийская полиция задержала четверых по подозрению в подготовке теракта

Бельгийская полиция задержала четверых человек, включая трех несовершеннолетних, по подозрению в подготовке теракта. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает телеканал RTBF.

Обсуждение подготовки к совершению теракта лицами, связанными с исламистским экстремизмом, велось в мессенджере. Вмешаться в планы обвиняемых власти решили в целях предосторожности, чтобы избежать теракта. При этом у задержанных не было найдено оружия или взрывчатки.

Ранее в центре польского Щецина легковой автомобиль Ford Focus въехал в толпу.