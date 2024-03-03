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11:37, 3 марта 2024Мир

В Белграде пройдут новые муниципальные выборы

Сербская оппозиция добилась проведение перевыборов в Белграде

Фото: Unsplash

В Белграде пройдут новые муниципальные выборы после серии протестов, устроенных сербской оппозицией. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра сербской столицы и вице-президент правящей Сербской прогрессивной партии Александар Шапич, сообщает издание Vijesti.

«Мы подняли планку [легитимности]. Мы приняли решение в ущерб себе, но мы не боимся», — подчеркнул он, отметив особую важность белградских выборов. По мнению Шапича, на голосовании будет решено, «в каком направлении пойдет Сербия».

Проведение новых выборов в Белграде представитель оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» Добрица Веселинович назвал победой «наблюдателей, гражданского общества и всех, кто фиксировал фальсификации». Он также добавил, что и в дальнейшем собирается бороться за «улучшение условий проведения выборов».

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      Дмитрий Попов
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