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21:38, 3 марта 2024Интернет и СМИ

В Британии указали на панику в Европе из-за положения ВСУ

Эксперт Меркурис: в Европе запаниковали из-за резкого ухудшения положения ВСУ

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency Global Look Press

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро ухудшается из-за ударов российской армии. Поэтому европейские лидеры обсуждают возможность отправки сил НАТО на украинскую территорию. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Почему Макрон говорит об отправке войск на Украину, почему об этом говорит Эстония? Для меня абсолютно очевидно, что европейские державы и США видят, как обстановка на фронте для Украины стремительно ухудшается», — отметил он.

По его словам, в Европе понимают, что Украина нуждается в оружии и людях, чтобы попытаться исправить печальное положение ВСУ на поле боя.

Ранее военный эксперт Драго Босник заявил, что ВС России уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине. Эксперт указал, что сотни единиц лучшей западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и прочего оружия были уничтожены во время «широко разрекламированного» контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году.

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      Марина Совина
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