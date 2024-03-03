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09:53, 3 марта 2024Россия

В Госдуме оценили депутатскую Lada Vesta

Депутат Александр Толмачев заявил, что новая Lada Vesta «отлично пережила зиму»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев оценил новый автомобиль Lada Vesta. Его комментарий приводит РИА Новости.

Он отметил, что испытал указанное транспортное средство во время снежной зимы. Толмачев в том числе посетил маленькие деревни, доступ к которым был затруднен.

«Новая депутатская Lada Vesta пережила зиму отлично. Достойный автомобиль, не подвел в поездках по городам и весям Подмосковья, а их было много», — заявил Толмачев.

Автомобили предоставили депутатам для использования в своих избирательных округах.

В феврале сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил серийный выпуск автомобилей Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 литра, который в 2022 году перестали устанавливать на фоне проблем с поставками комплектующих.

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      Карина Черных
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