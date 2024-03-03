Стало известно о продолжении действия режима КТО в Ингушетии

В ингушском городе Карабулак продолжил действовать режим КТО

В ингушском городе Карабулак продолжил действовать режим контртеррористической операции (КТО). Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах Ингушетии.

«Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков», — заявил собеседник агентства.

Незадолго до этого управление ФСБ России по Ингушетии обратилось к жителям республики с призывом не распространять недостоверную информацию о ходе проведения КТО в Карабулаке.

Режим КТО был введен в ингушском городе вечером 2 марта.

По данным Национального антитеррористического комитета России, в Карабулаке были блокированы боевики, планировавшие преступления террористической направленности. При попытке задержания они открыли огонь по сотрудникам правопорядка, завязался бой. Жители прилегающих к району ЧП домов были эвакуированы.