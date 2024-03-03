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10:24, 3 марта 2024Силовые структуры

Стало известно о продолжении действия режима КТО в Ингушетии

В ингушском городе Карабулак продолжил действовать режим КТО

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom

В ингушском городе Карабулак продолжил действовать режим контртеррористической операции (КТО). Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах Ингушетии.

«Режим КТО в Карабулаке продолжает действовать, идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков», — заявил собеседник агентства.

Незадолго до этого управление ФСБ России по Ингушетии обратилось к жителям республики с призывом не распространять недостоверную информацию о ходе проведения КТО в Карабулаке.

Режим КТО был введен в ингушском городе вечером 2 марта.

По данным Национального антитеррористического комитета России, в Карабулаке были блокированы боевики, планировавшие преступления террористической направленности. При попытке задержания они открыли огонь по сотрудникам правопорядка, завязался бой. Жители прилегающих к району ЧП домов были эвакуированы.

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      Иван Потапов
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