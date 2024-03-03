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01:25, 3 марта 2024Силовые структуры

ФСБ призвала не распространять недостоверные данные о КТО

ФСБ призвала не распространять недостоверные данные о КТО в Ингушетии

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Управление ФСБ России по Ингушетии обратилось к жителям республики с призывом не распространять недостоверную информацию о ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке. Об этом сообщает РИА Новости.

Спецслужба предупредила, что за такое нарушение следует уголовная ответственность. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан наказывается ограничением свободы на срок до трех лет.

Режим КТО был введен в ингушском Карабулаке вечером 2 марта. Там были блокированы боевики, планировавшие преступления террористической направленности. При попытке задержания они открыли огонь по сотрудникам правопорядка, завязался бой. Жителей прилегающих к району ЧП домов эвакуировали.

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      Марина Совина
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