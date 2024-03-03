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03:27, 3 марта 2024Мир

В Израиле допустили ужесточение позиции в отношении России

Глава «Ликуд» Вайтман: позиция Израиля в отношении России может ужесточиться

Фото: Amir Cohen / Reuters

Отношения Израиля с Россией могут ухудшиться. Об этом предупредил лидер израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман, передает Business Insider.

Он пояснил, что такое развитие событий возможно из-за обсуждения в Тель-Авиве возможной передачи Киеву систем раннего оповещения о ракетных ударах, а также вследствие «вовлеченности» Москвы в войну в секторе Газа. По словам Вайтмана, сейчас Израиль не может поставлять оружие другим странам, но когда Израиль разберется со своей проблемой, то израильское оружие попадет на Украину.

«Отныне Израиль займет более агрессивную позицию по отношению к России. Поставка Киеву систем предупреждения окажется лишь началом приверженности Израиля Украине», — добавил политик.

27 февраля постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан во время заседания в Генасамблее, посвященного «временно оккупированным» территориям Украины, допустил сравнение России и ХАМАС. По мнению Эрдана, действия России на Украине можно сравнить с нападением палестинского радикального движения на Израиль. Постпред напомнил, что Израиль поддерживал Киев на протяжении двух лет и «на земле», и в ООН.

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      Марина Совина
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