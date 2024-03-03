В Латвии объяснили Россией существование НАТО

Президент Латвии Ринкевичс: НАТО продолжает существовать из-за России

Оправданием деятельности НАТО служит существование России. Об этом написал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на странице в социальной сети X.

«Причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира», — указал он.

Так латвийский лидер прокомментировал рассуждения американского предпринимателя Илона Маска о целесообразности НАТО в современном мире. Бизнесмен в социальной сети X отметил, что основная причина существования НАТО — Организация Варшавского договора — много лет назад была распущена, и поэтому он удивлен, что Альянс продолжает быть необходимым.

Ранее Эдгарс Ринкевичс оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода европейских войск на Украину. Он подчеркнул, что в Латвии этот вопрос пока не обсуждался.