В России станут по-новому оценивать репродуктивное здоровье

Мурашко заявил, что подходы к оценке репродуктивного здоровья изменятся

Подходы к оценке репродуктивного здоровья россиян изменятся. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства рассказал, что в 2024 году в программу государственных гарантий включены дополнительные исследования. Мурашко отметил важность сохранения репродуктивного здоровья женщин и мужчин.

Ранее также Минздрав России предложил понизить возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом в ходе профилактических медосмотров и проводить их не с 14, а с 13 лет. Эта инициатива должна привести к более раннему «выявлению заболеваний репродуктивного здоровья подростков».