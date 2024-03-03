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17:26, 3 марта 2024Среда обитания

В российском городе крыша гаража обрушилась на машины скорой помощи

В Свердловской области крыша гаража обрушилась на машины скорой помощи

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В российском городе часть крыши в гараже обрушилась на машины скорой помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Минздрава Свердловской области.

Отмечается, что инцидент произошел в Качканаре вечером 2 марта. При этом сотрудников больницы на месте происшествия не было и никто не пострадал. В свою очередь, повреждения получили две машины.

В настоящее время принимаются оперативные меры по ликвидации последствий, говорится в заявлении. «Машины скорой помощи, которые не задействованы в работе, будут временно находиться на стоянке в "Горэнерго". В понедельник утром подрядные организации начнут разбор кровли аварийного здания», — отметили в ведомстве.

В феврале в городе Кольчугино во Владимирской области рухнула крыша жилого дома.

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      Карина Черных
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