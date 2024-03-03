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13:22, 3 марта 2024Россия

В российском городе мусоровоз на скорости врезался в маршрутку

На остановке в Сургуте мусоровоз на скорости врезался в маршрутку

Кадр: страница «Местоположение ДПС Сургут [МДПС86]» во «Вконтакте»

В российском городе мусоровоз на скорости врезался в маршрутку. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Отмечается, что авария произошла на остановке УБР в Сургуте, в результате чего пассажирская «Газель» оказалась вдавлена в столб. Соответствующее видео появилось в группе «‎Местоположение ДПС Сургут [МДПС86]»‎ в социальной сети «‎ВКонтакте»‎.

По словам корреспондента телеканала, по предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет, а в маршрутке находился только водитель. При этом точная причина ДТП на данный момент не установлена. По одной из версий, мужчине, который управлял мусоровозом, могло стать плохо за рулем.

В январе в Ханты-Мансийском автономном округе автокран врезался в пассажирский поезд. Инцидент произошел на станции Мегион. Водитель автокрана выехал на железнодорожный переезд, по которому в тот момент шел поезд №107, следовавший из Нижневартовска в Волгоград.

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      Карина Черных
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