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15:50, 3 марта 2024Силовые структуры

В российском городе сотрудник ДПС приревновал возлюбленную и напал на коллегу

На Ставрополье сотрудник ДПС из ревности разбил бутылку о голову коллеги

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В российском городе сотрудник ДПС приревновал свою возлюбленную к коллеге и напал на него. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Ипатово на Ставрополье. 22-летний инспектор ДПС Алексей (фамилия не указывается) приехал в заведение, где упомянутый коллега — младший лейтенант внутренней службы — отмечал 23-летие. В результате началась драка, в ходе которой нападавший разбил о голову противника стеклянную бутылку.

Пострадавшего доставили в больницу с резаными ранами лица, шеи и ушей. В свою очередь, инспектор ДПС оказался в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По этой статье обвиняемому может грозить до 15 лет заключения.

При этом сестра отмечавшего день рождения рассказала, что сотрудник ДПС ревновал к нему свою возлюбленную и впоследствии заподозрил ее в измене.

В октябре 2023 года в Екатеринбурге подполковник полиции покусала сотрудника ДПС и ударила таксистку.

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      Карина Черных
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