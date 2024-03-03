В Швейцарии заявили о втягивании Германии в мировую войну с Россией

Журналист Кеппель: в люфтваффе втягивают Германию в войну с Россией

Офицеры люфтваффе бундесвера — Военно-воздушные силы (ВВС) Германии — втягивают страну в войну с Россией. Об этом заявил шеф-редактор швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале.

Журналист прокомментировал недавно утекшую в сеть запись разговора немецких офицеров, которые обсуждали планы по возможному удару по Крымскому мосту. «Такими разговорами генералы ВВС втягивают Германию все глубже в войну. Я предполагаю, что они будут либо уволены, либо наказаны со всей строгостью», — заявил Кеппель.

Он раскритиковал немецких офицеров за легкомысленность, которая может привести к мировой войне. «Похоже, вообще нет никакого осознания огромной опасности и угрозы, заключающейся в ситуации, в которой мы находимся», — сказал шеф-редактор Die Weltwoche.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку обсуждения немецкими офицерами планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести тщательное расследование публикации записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера.