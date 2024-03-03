Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 3 марта 2024Мир

В США описали сценарий войны с Россией

Макгрегор: в случае войны с США подлодки России потопят корабли противника

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Российский подводный флот может потопить корабли, перебрасывающие американскую армию в Европу в случае гипотетической войны с США. Так сценарий конфликта описал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.

«У России есть подводные силы, которые способны потопить корабли, которые отправят воевать с ней», — заявил Макгрегор.

Он пояснил, что США не смогут перебросить свои наземные силы в Европу, потому что «подводные лодки в Атлантическом океане потопят все, что будет идти туда из Северной Америки».

Полковник отметил, что российские атомные субмарины на сегодняшний день гораздо более смертоносны и результативны, чем их предшественники во Вторую мировую войну.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны детали поставок дальнобойных ракет на Украину

      Опубликовано видео уничтожения еще одного танка Abrams на Украине

      Тутберидзе рассказала о проблемах Валиевой с лишним весом

      В Финляндии отметили резкий рост венерических заболеваний

      Мэр Ростова предложил жительнице обрушившегося дома купить новое жилье в кредит

      Производители шоколада начали отказываться от какао из-за роста цен

      Украине предрекли поражение без новой военной помощи со стороны США

      В США описали сценарий войны с Россией

      Стало известно о проигрыше Украины в энергетической войне с Россией

      Президент Сербии не исключил отправку западных войск на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше