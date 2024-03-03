В США описали сценарий войны с Россией

Макгрегор: в случае войны с США подлодки России потопят корабли противника

Российский подводный флот может потопить корабли, перебрасывающие американскую армию в Европу в случае гипотетической войны с США. Так сценарий конфликта описал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.

«У России есть подводные силы, которые способны потопить корабли, которые отправят воевать с ней», — заявил Макгрегор.

Он пояснил, что США не смогут перебросить свои наземные силы в Европу, потому что «подводные лодки в Атлантическом океане потопят все, что будет идти туда из Северной Америки».

Полковник отметил, что российские атомные субмарины на сегодняшний день гораздо более смертоносны и результативны, чем их предшественники во Вторую мировую войну.