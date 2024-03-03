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00:15, 3 марта 2024Спорт

«Вашингтон» объяснил решение выставить россиянина на драфт отказов

«Вашингтон» назвал решение выставить Кузнецова на драфт отказов новым стартом

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан объяснил решение выставить российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов. Его слова приводятся в X журналиста Тарика Эль-Башира.

Маклеллан назвал уход Кузнецова из команды новым стартом для игрока. «Он искал смену обстановки, и драфт отказов может привести в движение механизмы, которые позволят этому произойти», — заявил он.

2 марта Кузнецова выставили на драфт отказов. В этот же день он завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которое он начал месяцем ранее. Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

В сентябре 2019-го Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина. НХЛ отстранила его на три матча, а Международная федерация хоккея — от выступлений на международных соревнованиях и матчах Континентальной хоккейной лиги на четыре года.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

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      Анастасия Борисова
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