«Вашингтон» объяснил решение выставить россиянина на драфт отказов

«Вашингтон» назвал решение выставить Кузнецова на драфт отказов новым стартом

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан объяснил решение выставить российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов. Его слова приводятся в X журналиста Тарика Эль-Башира.

Маклеллан назвал уход Кузнецова из команды новым стартом для игрока. «Он искал смену обстановки, и драфт отказов может привести в движение механизмы, которые позволят этому произойти», — заявил он.

2 марта Кузнецова выставили на драфт отказов. В этот же день он завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которое он начал месяцем ранее. Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

В сентябре 2019-го Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина. НХЛ отстранила его на три матча, а Международная федерация хоккея — от выступлений на международных соревнованиях и матчах Континентальной хоккейной лиги на четыре года.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.