Запад начал искать прибыль от любви китайцев к предметам роскоши

Financial Times: западные инвесторы начали вкладываться в люкс из-за Китая

Западные инвесторы начали активно вкладывать деньги в мировой сегмент люкс, пытаясь заработать на любви жителей Китая к предметам роскоши. На это обратила внимание газета Financial Times.

Благодаря росту китайской экономики потребление люкса в стране в 2023 году выросло на 12 процентов, тогда как в среднем по миру повышение составило около 10 процентов.

Как отмечается в материале, западные компании стали искать способ получить прибыль от обогащения Китая. Поскольку на долю Поднебесной приходится шестая часть мирового рынка предметов роскоши, инвесторы используют акции производителей премиальных товаров.

Однако такой расклад Пекин не устраивает, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В беседе с BFM он отметил, что в Китае предпочли бы рост инвестиций в промышленность, IT-компании и телеком.

Сейчас Китай активно наращивает выпуск товаров, в значительной мере превышая внутренний спрос. Мир во второй раз столкнется «китайским шоком» — бумом импорта товаров производства КНР. В первый раз такое явление наблюдалось в конце 1990-х и начале 2000-х.