Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:16, 3 марта 2024Экономика

Запад начал искать прибыль от любви китайцев к предметам роскоши

Financial Times: западные инвесторы начали вкладываться в люкс из-за Китая

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Западные инвесторы начали активно вкладывать деньги в мировой сегмент люкс, пытаясь заработать на любви жителей Китая к предметам роскоши. На это обратила внимание газета Financial Times.

Благодаря росту китайской экономики потребление люкса в стране в 2023 году выросло на 12 процентов, тогда как в среднем по миру повышение составило около 10 процентов.

Материалы по теме:
Мир моды столкнулся с глубоким кризисом. Почему люди по всему миру внезапно начали отказываться от роскоши?
Мир моды столкнулся с глубоким кризисом.Почему люди по всему миру внезапно начали отказываться от роскоши?
7 января 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Как отмечается в материале, западные компании стали искать способ получить прибыль от обогащения Китая. Поскольку на долю Поднебесной приходится шестая часть мирового рынка предметов роскоши, инвесторы используют акции производителей премиальных товаров.

Однако такой расклад Пекин не устраивает, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В беседе с BFM он отметил, что в Китае предпочли бы рост инвестиций в промышленность, IT-компании и телеком.

Сейчас Китай активно наращивает выпуск товаров, в значительной мере превышая внутренний спрос. Мир во второй раз столкнется «китайским шоком» — бумом импорта товаров производства КНР. В первый раз такое явление наблюдалось в конце 1990-х и начале 2000-х.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии проведена контртеррористическая операция, шесть боевиков ликвидированы. Что известно?

      В Госдуме оценили эффект санкций на экономику России

      Дверь из финала «Титаника» выставят на аукцион за 3,7 миллиона рублей

      Запад начал искать прибыль от любви китайцев к предметам роскоши

      Асад заявил о вкладе Путина в повышение роли России в мире

      В России станут по-новому оценивать репродуктивное здоровье

      «Пари Нижний Новгород» и «Факел» вничью сыграли в РПЛ

      Стало известно о сроках передачи Киеву фрагментов тел военных ВСУ с Ил-76

      Медведев высказался о переговорах немецких офицеров об ударе по Крымском мосту

      В Европе рассказали о панике Макрона и элит из-за успехов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше