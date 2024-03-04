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14:14, 4 марта 2024Силовые структуры

15-летний иностранец вонзил нож в сердце россиянина и попал под следствие

В Петербурге силовики задержали подростка, напавшего с ножом на прохожего
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Казаков. / Коммерсантъ

Полиция в Санкт-Петербурге задержала 15-летнего подростка, который напал с ножом на прохожего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 марта на улице Дыбенко. У ресторана быстрого питания несовершеннолетний напал на 38-летнего мужчину из Мурманска и нанес ему ножевой удар в сердце. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Александровскую больницу. Сообщение о происшествии оперативники получили поздно вечером. Звонивший очевидец рассказал, что видел убегающих троих человек.

Задержанный является гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело. В причинах конфликта разбирается полиция.

В ноябре 2023 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала подростка, подозреваемого в краже и стрельбе по школьнику.

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      Анна Габай
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