46-летняя ведущая «Дома-2» показала фигуру в купальнике в бане

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала фигуру в откровенном наряде, находясь в бане. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

46-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в черном купальнике сидя на деревянной скамье, устеленной еловыми ветками. Упомянутый наряд состоял из трусов с высокой посадкой и топа на широких бретелях.

Вдобавок она завязала волосы в пучок и отказалась от макияжа. При этом звезда нанесла на все тело и лицо черную консистенцию.

Кроме того, Орлова ответила на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался, как она относится к наступлению климакса. «А смысл бояться того, что неизбежно? Наступит, и ладно! Маразм страшнее», — призналась она.

В феврале Ольга Орлова снялась в полотенце и показала лицо без макияжа. При этом она надела на голову розовую повязку с объемным бантом и продемонстрировала вечерний процесс снятия контрастного мейкапа с лица.