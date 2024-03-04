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16:21, 4 марта 2024Мир

Американец рассказал Лаврову о желании прорвать блокаду США

Студент из США заявил Лаврову о желании прорвать блокаду и санкции США против РФ
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Студент из Соединенных Штатов на Всемирном фестивале молодежи заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о желании прорвать блокаду и антироссийские санкции США своим присутствием на мероприятии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я Кристофер Халали, вице-председатель делегации США. Для нас честь быть здесь, в России, для нас честь прорвать блокаду и санкции США против России», — отметил студент, добавив, что он настроен дружественно и не хочет питать вражду к Москве.

Представитель американской делегации также призвал к сотрудничеству, дружбе и равенству США с Россией. Он обозначил, что молодое поколение американцев хочет именно этого.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что у Вашингтона добавился новый аспект агрессивной враждебной политики против России.

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      Лина Пивоварова
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