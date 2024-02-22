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19:21, 22 февраля 2024Мир

Лавров заявил о прямом военном противостоянии США с Россией

Лавров: США воюют против России уже не только гибридно, но и напрямую

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

США воюют против России уже не только гибридно, но и в целом ряде случаев напрямую. О прямом военном противостоянии Вашингтона с Москвой заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Добавился аспект агрессивной, враждебной политики США против России, не только политики, но и практики, потому что воевать без американского оружия и, добавим обязательно, без американских инструкторов, наводчиков, данных со спутников и с других источников украинцы не смогли бы», — сказал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства также назвал препятствие для переговоров по Украине. По его словам, высокомерие Запада и его нацеленность на русофобию не позволяют вести речь о переговорах по Украине. Он призвал западные страны, в частности США, ответить, почему они категорически не хотят серьезного диалога.

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      Семен Александров
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