Лавров заявил о прямом военном противостоянии США с Россией

Лавров: США воюют против России уже не только гибридно, но и напрямую

США воюют против России уже не только гибридно, но и в целом ряде случаев напрямую. О прямом военном противостоянии Вашингтона с Москвой заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Добавился аспект агрессивной, враждебной политики США против России, не только политики, но и практики, потому что воевать без американского оружия и, добавим обязательно, без американских инструкторов, наводчиков, данных со спутников и с других источников украинцы не смогли бы», — сказал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства также назвал препятствие для переговоров по Украине. По его словам, высокомерие Запада и его нацеленность на русофобию не позволяют вести речь о переговорах по Украине. Он призвал западные страны, в частности США, ответить, почему они категорически не хотят серьезного диалога.