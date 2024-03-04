Беспилотник ВСУ попытался атаковать российский регион

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ пытались атаковать дроном Стародубский округ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Стародубский округ Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Факт уничтожения дрона подтвердили и в Минобороны. Там уточнили, что ВСУ пытались ударить по региону беспилотником самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки на расстояние до нескольких сотен километров.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.