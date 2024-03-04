Боец «Алании» рассказал об использовании новых БПЛА

Боец Кот рассказал, что в отряде «Алания» используют БПЛА новых модификаций

В добровольческом отряде «Алания», принимающем участие в специальной военной операции (СВО) на ореховском направлении в Запорожской области, используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) новых модификаций. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным Кот.

По его словам, в районе Орехово успешно применены более 300 ударных беспилотников, созданных в отряде. «Мы открыли здесь лабораторию по модификации, созданию, разработке БПЛА. Нам привозят штатные коптеры, мы их модифицируем, тестируем, как у нас работает аппаратура, дальше мы передаем коптеры нашим солдатам», — рассказал боец.

Также лаборатория отряда занимается изучением вражеских беспилотников, в частности находит способы их подавления.

Ранее в конструкторском бюро «Восток» сообщили, что одноименный батальон из Донецкой народной республики ведет испытания нового дрона самолетного типа с увеличенной дальностью полета.