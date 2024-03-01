Батальон «Восток» испытает новый дрон с увеличенной дальностью

КБ «Восток»: в ДНР испытают новый дрон самолетного типа с увеличенной дальностью

Батальон «Восток» из Донецкой народной республики (ДНР) ведет испытания нового дрона самолетного типа с увеличенной дальностью полета. Об этом в конструкторском бюро (КБ) «Восток» сообщили ТАСС.

«Батальон "Восток" ведет испытания нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Увеличиваем дальность полета, сейчас этот показатель составляет уже более 40 километров. Корпус аппарата изготовлен из пенополистирола. Новый беспилотник будет отличаться низкой стоимостью в производстве», — рассказали в КБ.

Беспилотник сможет нести полезную нагрузку весом до пяти килограммов. В организации отметили, что после завершения испытаний изделие начнут применять в зоне спецоперации.

В феврале в КБ «Восток» сообщили о запуске ударной беспилотной платформы «Скальпель» в серийное производство. До конца года планируют выпускать «тысячи» аппаратов.

В том же месяце генеральный конструктор «Специального технологического центра» Роман Иванов рассказал, что ежегодно в России производят более тысячи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Орлан-10».