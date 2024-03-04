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14:36, 4 марта 2024Россия

Большинство россиян собралось прийти на выборы президента

ВЦИОМ: 80 процентов россиян собираются прийти на выборы президента

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Большинство россиян собираются прийти на выборы президента России. Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах на начало марта составляет 80 процентов, о чем свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

70 процентов респондентов ответили, что точно примут участие в выборах главы государства, еще 10 процентов — что скорее всего примут.

Отвечая на вопрос, за кого респонденты отдали бы свой голос, большинство из них выбрали кандидата Владимира Путина (75 процентов голосов); 6 процентов опрошенных отдали бы свой голос на Владислава Даванкова, выдвинувшегося от партии «Новые люди». Еще 4 процентов — за Николая Харитонова (КПРФ), и 3 процента — за Леонида Слуцкого (ЛДПР).

Уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 89 процентов.

Опрос проводился 2-3 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Предельная погрешность выборки не превышает 2,5 процента.

Ранее в Москве прошло тестовое голосование перед выборами президента России. В нем приняло участие 716 тысяч человек, из них 713 тысяч проголосовали электронно, и почти четыре тысячи — при помощи бумажных бюллетеней.

Выборы президента России пройдут в течение трех дней. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно — с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.

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      Анастасия Алимпиева
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