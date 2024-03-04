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09:42, 4 марта 2024Бывший СССР

Бывший премьер Украины отметил увеличение числа отказников в рядах ВСУ

Экс-премьер Украины Азаров: число отказников в рядах ВСУ увеличилось в пять раз

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Число отказников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось в пять раз. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Также увеличилось количество военных, которые предпочли дезертировать, но сохранить свои жизни», — отметил экс-премьер.

По его словам, Киеву катастрофически не хватает человеческого ресурса, чтобы сохранить за собой право на получение и сохранение денежных средств от Запада. Азаров назвал сокращение личного состава ВСУ главным козырем в вопросе окончания конфликта.

«Ведь технику и боеприпасы Запад даст, но человеческого ресурса, тем более для вооруженного конфликта такой высокой интенсивности, остается все меньше», — объяснил он.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что командование ВСУ должно отвести основные силы в тыл для спасения ситуации на фронте. По его мнению, прикрывать отход частей должен арьергард, которому надо отдать приказ «ни шагу назад».

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      Алевтина Запольская
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