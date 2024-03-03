В Киеве предложили отдать некоторым подразделениям ВСУ приказ «Ни шагу назад»

Полковник СБУ Стариков предложил использовать смертников для спасения частей ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) должно отвести основные силы в тыл для спасения ситуации на фронте. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

По его мнению, прикрывать отход частей должен арьергард, которому надо отдать приказ «ни шагу назад». При этом офицер сравнил эти подразделения с отрядом 300 спартанцев, которые по легенде погибли при обороне Фермопильского ущелья.

Стариков объяснил, что без подобных мер сдержать продвижение российских войск невозможно. Он указал, что сейчас ВСУ ежедневно теряют от 500 метров до километра вглубь территории. Смертники же позволят украинским военным отойти на значительное расстояние и выстроить оборонительные укрепрайоны.

Ранее Стариков рассказал, что Российская армия продолжит активно продавливать оборону ВСУ. Он указал, что как только подразделения Вооруженных сил России «зашли на околицу, захватили первые дома», то город или населенный пункт уже можно считать потерянным для украинских войск. Эксперт высказал мнение, что наступление российской армии рано или поздно выльется в тактический и оперативный кризис для ВСУ, и в итоге Россия добьется обрушения фронта.