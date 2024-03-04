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13:25, 4 марта 2024Культура

Дима Билан вспомнил о жизни с цыганами

Дима Билан рассказал, что провел детство в окружении цыган

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В ходе концерта в Crocus City Hall российский певец Дима Билан вспомнил свое детство, отметив, что провел его в окружении цыган. Его слова приводит KP.RU.

На вопрос журналиста о том, как артист относится к инфоцыганам, Билан ответил, что ему не нравится этот термин. «Я вырос с цыганами. Они были соседями моими, было среди них много друзей. Я их учил танцевать, они меня тоже учили, чему-то не очень хорошему. Это мои друзья, я даже цыганский язык знал. Поэтому данное название может их обидеть», — рассказал исполнитель.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал подходящих для исполнения гимна России артистов. «Полина Гагарина не единственная исполнительница, которая могла бы исполнять гимн. Лариса Долина, певица Валерия, Дима Билан могли бы спеть, Хор Турецкого и SHAMAN», — заявил медиаменеджер.

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      Варвара Кошечкина
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