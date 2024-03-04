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10:58, 4 марта 2024Культура

Пригожин назвал подходящих для исполнения гимна России артистов

Продюсер Пригожин заявил, что SHAMAN подходит для исполнения гимна России

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Подходящих для исполнения гимна России артистов назвал продюсер Иосиф Пригожин. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

«Полина Гагарина не единственная исполнительница, которая могла бы исполнять гимн. Лариса Долина, певица Валерия, Дима Билан могли бы спеть, Хор Турецкого и SHAMAN», — заявил медиаменеджер.

Пригожин также назвал достойным вариантом исполнение гимна страны в дуэте. В пример он привел певцов Дмитрия Билана, Валерию, Ларису Долину и Алексея Чумакова, которые могли бы выступить на сцене вместе.

Кроме того, продюсер заявил, что Гагарина не стала бы отказываться от исполнения гимна России без веских причин.

Ранее Гагарина сообщила, что не сможет принять участие в исполнении гимна России перед матчем между сборными РФ и Сербии по футболу 21 марта на стадионе «Динамо».

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      Мария Рюрикова
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