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11:56, 4 марта 2024Бывший СССР

Доброволец из США уничтожил два Starlink ВСУ

Доброволец из США из батальона «Пятнашка» уничтожил два Starlink ВСУ

Фото: РИА Новости

Доброволец из США, воюющий в рядах интернационального батальона «Пятнашка» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), уничтожил два устройства Starlink ВСУ, об этом сообщает «Российская газета».

«Он отслужил 10 лет в Афганистане, воевал в Ираке и других горячих точках. Теперь вот служит у нас в составе расчета БПЛА. Недавно возвращаются "птичники" с задания. А командир расчета с гордостью сообщает о результатах работы: "А сегодня-то наш Вил два "Старлинка" убил!"», — сообщила изданию военный корреспондент батальона Елена Соколова.

Ранее о работе российских беспилотников рассказал боец добровольческого подразделения «Алания». По его словам Беспилотные летательные аппараты уничтожают позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Орехов в Запорожской области.

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