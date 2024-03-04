Доброволец рассказал о ситуации на ореховском направлении

Боец подразделения «Алания»: БПЛА уничтожают позиции ВСУ в районе Орехова

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожают позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом рассказал боец добровольческого подразделения «Алания» с позывным Джамбо, передает РИА Новости.

«Наши соседи передали мне координаты блиндажа противника, я его успешно уничтожил», — заявил доброволец.

По его словам, украинская армия регулярно размещает свою технику в жилых домах близлежащих населенных пунктов. Их позиции после обнаружения атакуются дронами-камикадзе.