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08:43, 4 марта 2024Бывший СССР

Доброволец рассказал о ситуации на ореховском направлении

Боец подразделения «Алания»: БПЛА уничтожают позиции ВСУ в районе Орехова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожают позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом рассказал боец добровольческого подразделения «Алания» с позывным Джамбо, передает РИА Новости.

«Наши соседи передали мне координаты блиндажа противника, я его успешно уничтожил», — заявил доброволец.

По его словам, украинская армия регулярно размещает свою технику в жилых домах близлежащих населенных пунктов. Их позиции после обнаружения атакуются дронами-камикадзе.

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      Алевтина Запольская
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