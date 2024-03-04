Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:15, 4 марта 2024Россия

Доверенное лицо кандидата в президенты России сравнил его с ботинком на дебатах

Доверенное лицо кандидата в президенты от ЛДПР сравнил его с ботинком на дебатах
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Пресс-служба ЛДПР / РИА Новости

Доверенное лицо кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого сравнил его с ботинком на телевизионных дебатах в Липецке. Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня».

По сведениям издания, местный активист Николай Кургузов в прямом эфире попробовал объяснить, как Слуцкий связан с простым народом, и сравнил его со своей обувью.

«Вот смотрите, вот ботинок. Я шел по земле. Это видно. Вот он грязный ботинок. Старый, немножко, там, может быть, неказистый, но надежный и уверенный. Как Леонид Слуцкий», — заявил представитель кандидата в президенты на разошедшихся в сети видеокадрах.

Рассуждая о своих оппонентах, Кургузов заявил, что они лгут зрителям, и попросил оператора показать их обувь, чтобы это доказать. Не дождавшись, мужчина стал демонстрировать ее самостоятельно.

«Одна пришла на шпильке вот такой вот! И второй в летней обуви», — заметил липецкий активист.

До этого в Калуге доверенное лицо кандидата в президенты России от КПРФ Вадим Барский забыл фамилию Николая Харитонова на дебатах.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вышла за пределы экономики и морали». Зеленский высказался о ситуации на границе Польши и Украины

      В столице Гаити сообщили о 10 погибших при массовом побеге заключенных

      Звезда «Шоу Воли» сравнила Павла Волю и Ивана Урганта

      Известная российская актриса показала фигуру в бюстгальтере

      ВСУ перебросили резервы под Авдеевку для обороны

      Доверенное лицо кандидата в президенты России сравнил его с ботинком на дебатах

      Раскрыты личности ликвидированных в ходе КТО в Ингушетии боевиков

      На Украине заявили о невозможности спрятаться дома для мужчин-призывников

      Девочка нашла человеческую руку по дороге в школу

      Прогноз роста индийской экономики повысили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше