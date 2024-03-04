Доверенное лицо кандидата в президенты России сравнил его с ботинком на дебатах

Доверенное лицо кандидата в президенты от ЛДПР сравнил его с ботинком на дебатах

Доверенное лицо кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого сравнил его с ботинком на телевизионных дебатах в Липецке. Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня».

По сведениям издания, местный активист Николай Кургузов в прямом эфире попробовал объяснить, как Слуцкий связан с простым народом, и сравнил его со своей обувью.

«Вот смотрите, вот ботинок. Я шел по земле. Это видно. Вот он грязный ботинок. Старый, немножко, там, может быть, неказистый, но надежный и уверенный. Как Леонид Слуцкий», — заявил представитель кандидата в президенты на разошедшихся в сети видеокадрах.

Рассуждая о своих оппонентах, Кургузов заявил, что они лгут зрителям, и попросил оператора показать их обувь, чтобы это доказать. Не дождавшись, мужчина стал демонстрировать ее самостоятельно.

«Одна пришла на шпильке вот такой вот! И второй в летней обуви», — заметил липецкий активист.

До этого в Калуге доверенное лицо кандидата в президенты России от КПРФ Вадим Барский забыл фамилию Николая Харитонова на дебатах.