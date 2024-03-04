Фристайлистка из России рассказала об отношении к ней в Испании после начала СВО

Чаадаева заявила, что отношение к ней в Испании после начала СВО не поменялось

Бывшая российская фристайлистка Мария Чаадаева, проживающая в Испании, рассказала о том, поменялось ли к ней отношение местных жителей после начала СВО на Украине. Она высказалась в интервью «Ленте.ру».

По словам спортсменки, в худшую сторону ничего не изменилось. «Испанцы, наоборот, интересовались, все ли у нас в порядке, предлагали помощь. Спрашивали, например, тем, как мы справляемся с блокировкой банковских карт и переводим деньги на родину», — рассказала Чаадаева.

Россиянка также призналась, что вернулась бы жить в Россию, если бы там не было зимы. «Я регулярно езжу в Россию именно летом, сталкиваюсь со всеми традиционными для людей с инвалидностью трудностями, но это не так сложно, как зимой. Например, я не чувствую нижнюю часть тела, поэтому зимой могу что-нибудь себе отморозить и не понять этого сразу. Это очень опасно», — отметила она.

Чаадаева — серебряный призер этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Спортсменка должна была выступить на Играх-2014 в Сочи, но на тренировке на олимпийской трассе в результате падения получила перелом позвоночника. Нижняя часть тела фристайлистки осталась парализованной, ей пришлось завершить карьеру.