Гашек высказался об обошедшем его по победам в НХЛ россиянине

Гашек отказался поздравлять обошедшего его по победам в НХЛ вратаря Бобровского

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек высказался о российском вратаре «Флориды Пантерс» Сергее Бобровском, который обошел его по победам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Гашек отказался поздравлять Бобровского. «В обычных обстоятельствах я бы поздравил его. В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать различных подобных комментариев — относительно как НХЛ, так и особенно российских спортсменов», — объяснил он.

3 марта Бобровский одержал 390 победу в карьере в НХЛ и обогнал по этому показателю Гашека. Россиянин вышел на 15-е место в истории лиги и на второе — среди голкиперов из Европы.

Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года. Он представлял «Филадельфию Флайерс» и «Коламбус Блю Джекетс», а с 2019-го играет за «Флориду».

