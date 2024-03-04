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13:25, 4 марта 2024Экономика

Индекс Мосбиржи вырос до максимума с февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи вырос до максимальных с 21 февраля 2022 года 3295 пунктов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Индекс Мосбиржи вырос в понедельник, 4 марта, до максимальных с 21 февраля 2022 года 3295 пунктов, следует из данных торгов. Сильнее всего на площадке дорожают ценные бумаги «Яндекса» (плюс 3,92 процента на момент написания материала), Ozon (плюс 3,44 процента) и «Мечела» (плюс 2,51 процента).

В указанный день на максимуме показатель составлял 3294,41 пункта, после чего пережил снижение в день начала российской спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что Мосбиржа запустила механизм противодействия дестабилизации цен акций, ограничивающий агрессивность лимитных заявок, согласно которому при исполнении заявок по акциям и паям предельное отклонение цен их исполнения будет устанавливаться на уровне пяти процентов от цены лучшей встречной заявки.

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      Дмитрий Воронин
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