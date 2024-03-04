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15:28, 4 марта 2024Силовые структуры

Избивших женщину охранников московского торгового центра задержали

В Москве задержали охранников ТЦ, избивших женщину из-за подозрений в краже

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали двух охранников торгового центра в Чертаново. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Они обвиняются по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Сотрудники частного охранного предприятия торгового центра (ТЦ) «Штаер» избили женщину из-за подозрений в краже. Они толкнули ее на землю, начали бить ногами по голове, а всех, кто мешал, отталкивали и угрожали симметричной расправой. За происходящим наблюдала менеджер магазина. Она заявляла, что уже вызвала полицию для разбирательства именно в краже.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев произошедшего. Решается вопрос об аресте обвиняемых.

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      Екатерина Кашурникова
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