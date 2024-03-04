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15:54, 4 марта 2024Культура

Ливанов оценил арест счетов жены Акунина на миллионы рублей

Актер Ливанов назвал замечательным арест счетов жены писателя Акунина
Василий Ливанов

Василий Ливанов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Народный артист РСФСР Василий Ливанов оценил арест счетов жены писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) на миллионы рублей. Его слова приводит aif.ru.

Актер назвал принятые меры абсолютно правильными. «Замечательно, что арестовали. Зачем же предателей и подлецов кормить?! Я очень рад, что у нас теперь издан закон, по которому те люди, которые помогают врагу, больше не могут зарабатывать на России», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал счета жены Акунина. В общей сумме под арест попали шесть миллионов рублей. По версии следствия, супруги использовали эти деньги для совершения преступлений.

До этого писателя заочно арестовали в рамках дела, которое завели по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.

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      Мария Рюрикова
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