Ливанов оценил арест счетов жены Акунина на миллионы рублей

Актер Ливанов назвал замечательным арест счетов жены писателя Акунина

Народный артист РСФСР Василий Ливанов оценил арест счетов жены писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) на миллионы рублей. Его слова приводит aif.ru.

Актер назвал принятые меры абсолютно правильными. «Замечательно, что арестовали. Зачем же предателей и подлецов кормить?! Я очень рад, что у нас теперь издан закон, по которому те люди, которые помогают врагу, больше не могут зарабатывать на России», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал счета жены Акунина. В общей сумме под арест попали шесть миллионов рублей. По версии следствия, супруги использовали эти деньги для совершения преступлений.

До этого писателя заочно арестовали в рамках дела, которое завели по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.