Медведев назвал главную угрозу в мире

Медведев назвал риск ядерного конфликта главной угрозой в мире

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал риск ядерного конфликта главной угрозой в мире. Его слова приводит ТАСС.

По словам Медведева, угроза применения ядерного вооружения стократно выше, чем во время Карибского кризиса. «Давайте признаемся по-честному, мы же тогда с Соединенными Штатами не воевали, только мерялись возможностями, не более того, а сейчас они воюют с нами, посмотрите, что происходит», — сказал он в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

Ранее политик уже неоднократно поднимал тему угрозы ядерной войны. По его мнению, это реальный сценарий развития событий, ускоривший ход символических часов Судного дня. Медведев также указал на «импотенцию этих западных властей», которые утверждают, что Россия просто пугает своим ядерным вооружением. Зампред Совбеза подчеркнул, что Москва вправе его применить в случае угрозы для существования государства.