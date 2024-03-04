Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 4 марта 2024Россия

Медведев назвал главную угрозу в мире

Медведев назвал риск ядерного конфликта главной угрозой в мире

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал риск ядерного конфликта главной угрозой в мире. Его слова приводит ТАСС.

По словам Медведева, угроза применения ядерного вооружения стократно выше, чем во время Карибского кризиса. «Давайте признаемся по-честному, мы же тогда с Соединенными Штатами не воевали, только мерялись возможностями, не более того, а сейчас они воюют с нами, посмотрите, что происходит», — сказал он в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

Ранее политик уже неоднократно поднимал тему угрозы ядерной войны. По его мнению, это реальный сценарий развития событий, ускоривший ход символических часов Судного дня. Медведев также указал на «импотенцию этих западных властей», которые утверждают, что Россия просто пугает своим ядерным вооружением. Зампред Совбеза подчеркнул, что Москва вправе его применить в случае угрозы для существования государства.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракета сбилась и не попала по нему». Российский летчик голосом отвел ракету ВСУ от самолета сослуживца

      Медведев назвал невозможными переговоры с нынешними украинскими властями

      На Украине призвали инвалидов повторно доказать непригодность к службе

      Индекс Мосбиржи вырос до максимума с февраля 2022 года

      Дима Билан вспомнил о жизни с цыганами

      Захарова призвала Берлин ответить за слитые планы ударов по Крымскому мосту

      Медведев отреагировал на утечку беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

      Медведев назвал условие возобновления переговоров с Украиной

      Боец «Алании» рассказал об использовании новых БПЛА

      Звезда «Реальных пацанов» порассуждал о поведении звезды «Слова пацана»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше