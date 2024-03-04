Медведев оценил возможность переговоров с нынешними украинскими властями

Медведев назвал невозможными переговоры с нынешними властями Украины

Переговоры с нынешними украинскими властями невозможны. Так оценил перспективы дипломатических контактов с руководством бывшей советской республики заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает в понедельник, 4 марта, РИА Новости.

«Если вы имеете в виду действующую украинскую власть, то вряд ли. Нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности переговоров с нынешними украинскими властями.

Также Дмитрий Медведев заявил о необходимости вернуть России исторические части страны. «Российская империя создавалась трудом десятков поколений наших предков, веками создавалась вместе с ее интегральными частями — Великой Россией, Малой Россией и Новой Россией. И вот эти части, безусловно, должны вернуться домой», — подчеркнул он.